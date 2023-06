Tajemnica Usyka ujrzała światło dzienne! Wiemy, gdzie Ukrainiec przygotowuje się do najbliższej walki

O walce Usyka w Polsce mówi się od kilku tygodni i wiele wskazuje na to, że jeden z najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe rzeczywiście stoczy kolejny pojedynek w naszym kraju. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to Ukrainiec już 26 sierpnia we Wrocławiu skrzyżuje rękawice z Dubois.

Mariusz Wach: Usyk trenuje w Karpaczu

Sam Usyk podczas ostatniej wizyty zdradził, że jeśli dojdzie do walki w Polsce, to u nas chciałby przygotowywać się do obrony mistrzowskich pasów. Wspominał o Warszawie, zaznaczając, że w stolicy nie brakuje dziennikarzy i dzięki temu łatwiej byłoby mu rozpromować ten pojedynek. Na razie jednak Ukrainiec trenuje w... Karpaczu. Takie plotki krążyły w środowisku bokserskim w Polsce, ale nam tę informację potwierdził Mariusz Wach.

Mariusz Wach wraca na ring 16 września

- Kalendarz mam już zaplanowany do końca roku. 16 września w Tarnowie stoczę oficjalny pojedynek, tydzień wcześniej wezmę udział w ciekawym sparingu na jednej z gal w Polsce, a w międzyczasie będą mocne sparingi. Mam zaproszenie od Usyka, który trenuje w Karpaczu, mam tez zaproszenia od Zhileia Zhanga. Wszystko fajnie, tylko czasu brak. Może gdyby doba miała 40 godzin, to by się to jakoś ogarnęło - powiedział nam Wach.

