Tak mieszka Andrzej Gołota. Legendarny bokser potrafił się urządzić, nie uwierzycie, co wisi w jego sypialni

Andrzej Gołota przez lata uznawany był za jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej. Nierzadko jednak jego wielkim zwycięstwom towarzyszyły kontrowersyjne porażki i ostatecznie, choć miał kilka szans, nigdy nie zdołał sięgnąć po tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w żadnej z federacji. Polacy jednak wiernie kibicowali swojemu idolowi, a przyciągał on przed telewizory miliony widzów. Trudno się dziwić, że do dziś traktowany jest z wielkim szacunkiem i fani chętnie śledzą informacje na temat Gołoty, a te otrzymujemy m.in. dzięki żonie byłego boksera, Marioli, która co pewien czas udostępnia posty i zdjęcia na Instagramie, pisząc o codziennym życiu swojego ukochanego. Z nich możemy dowiedzieć się też, jak wygląda dom Andrzeja Gołoty, który obecnie mieszka w Chicago.

Dom Andrzeja Gołoty. Tak mieszka idol Polaków, poczuliby się jak u siebie

Brązowy medalista olimpijski z Seulu postanowił na stałe zostać tam, gdzie rozpoczął i rozwinął swoją karierę zawodową. Wraz z rodziną osiadł w Chicago, choć zdarza mu się nierzadko odwiedzać Polskę, z którą cały czas jest mocno związany. W swoim domu Andrzej Gołota musi zadbać o to, by wygodnie było nie tylko ludziom, ale także i zwierzętom – Państwo Gołotowie trzymają bowiem dwa psy. Mieszkanie jest także pełne symboli, a jeden z nich, wiszący w sypialni, mógłby niektórych zaskoczyć. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda dom Andrzeja Gołoty, kliknij w galerię poniżej: