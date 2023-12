Tak przez lata zmieniała się żona Tomasza Adamka. Niesamowita metamorfoza Doroty Adamek, aż trudno uwierzyć

To, co stało się z ręką Andrzeja Gołoty, przyprawia o mdłości! Straszny widok, tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Adamek często żartuje, że żona Dorota jest prezesem zarządu i bez jej zgody były mistrz świata w wagach półciężkiej i junior ciężkiej niewiele może zrobić. Ukochana pięściarza zawsze sceptycznie podchodziła do powrotu męża do sportowej rywalizacji, ale po namowach dała zielone światło i "Góral" z Gilowic może z czystym sumieniem rozpocząć przygotowania do batalii z Khalidovem. Zresztą Adamek już trenuje na poważnie, ale ten najważniejszy okres przez pojedynkiem z legendą KSW spędzi w Polsce.

Tak zmieniła się Dorota Adamek, żona Tomasza Adamka

Jak zdradził nam Mateusz Borek, Adamek będzie się przygotowywać w Świeradowie-Zdroju - w kraju zamelduje się 3 stycznia wraz z trenerem Gusem Currenem. "Góral" z Gilowic jest faworytem bukmacherów oraz większości ekspertów, ale były mistrz świata to profesjonalista i do batalii z Khalidovem chce trenować jak do walki o tytuł mistrza świata. Zresztą Adamek i Borek zadbali o każdy detal - skoro panowie bić się będą w klatce, to klatka będzie także do dyspozycji Adamka każdego dnia w hotelu.

Za Adamka kciuki ściskać będzie z pewnością wielu kibiców, ale to właśnie wsparcie żony Doroty jest najważniejsze dla byłego mistrza świata. Adamek ożenił się z Dorotą w październiku 1996 roku, para doczekała się dwóch córek. Adamkowie od 2008 roku mieszkają w USA, a przez te wszystkie lata ukochana Adamka bardzo się zmieniła.