Tak teraz wygląda 55-letni Dariusz Michalczewski. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Fani byli w głębokim szoku

Dariusz Michalczewski przez lata był niepokonany na zawodowych ringach. Sięgał po pasy mistrzowskie w kategorii półciężkiej oraz junior ciężkiej, a łącznie stoczył aż 50 walk, z czego przegrał zaledwie dwie – było to jednak już na sam koniec kariery – po nich i po utratach swoich pasów postanowił zakończyć karierę. Od tego czasu minęło już 18 lat, ale nie brakowało ofert dla „Tigera”, aby ten znów zawalczył. Ocenił on jednak, że szkoda zdrowia, aby tylko dorobić. – Też miałem mieć powrót. Rozmawialiśmy z Royem Jonesem Jr-em, były prowadzone rozmowy, kasa... Zacząłem trenować i się przygotowywać. To nie szło w parze. Boks to ciężki sport - można to lubić jako hobby, ale sparingi nie wchodzą w grę. Można dostać w łeb, pogubić się, zdenerwować – mówił Michalczewski w rozmowie z „Super Expressem”. Michalczewski jest jednak sportowo aktywny i trzyma formę, a i w ringu się pojawia, ale w szczytnych celach.

Dariusz Michalczewski sparował z... polską mistrzynią Europy

Dariusz Michalczewski w trakcie kariery zarobił ogromne pieniądze, a fortunę pomnażał też dzięki m.in. kontraktom reklamowym. Dzięki temu stać go na luksusową emeryturę, a niedawno przypominaliśmy, jak wygląda mieszkanie legendarnego pięściarza, który aktualnie mieszka w Gdańsku. Choć Michalczewski nie musi godzić się na takie walki jak Mike Tyson czy rozpatrywać ofert od freak-fightowych federacji, to chętnie pojawił się w ringu na specjalnym wydarzeniu.

„Tiger” wziął udział w Mikołajkowym Maratonie Sparingowym zorganizowanym przez Klub Bokserski Brzostek Top Team. Podczas imprezy odbywały się m.in. charytatywne licytacje, a pieniądze zbierano na wsparcie dla dzieci i młodzieży. Michalczewski był oczywiście największą gwiazdą tego wydarzenia, a firmował je razem z m.in. Laurą Grzyb, mistrzynią Europy w kategorii super koguciej.

Na swoim profilu na Instagramie Dariusz Michalczewski opublikował wideo ze sparingu z Laurą Grzyb. Kibice w komentarzach byli zachwyceni tym, jak dobrze rusza się w ringu 55-latek. „Widać jak Darek ładnie skraca ring pomimo że to zabawa”, „Jak na emeryta panie Darku są te kocie ruchy”, „Widać ten balans i szybkość. Ewidentnie trenowane. Brawo” - czytamy. Część kibiców wspominała też z nostalgią gale z udziałem „Tigera”.