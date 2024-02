Tak wygląda dom Andrzeja Gołoty. Legenda pławi się w luksusach, zdjęcia rozpalają wyobraźnie!

Najgorętsza pięściarka w Polsce zrzuciła ubrania i pokazała się w gorącym wydaniu. Zdjęcie Laury Grzyb aż parzy, co za sylwetka!

Andrzej Gołota - dom. Tak mieszka polski mistrz!

Kariera Andrzeja Gołoty pełna jest niesamowitych historii i sama w sobie nadawałaby się na wiele książek i filmów. Od medalu olimpijskiego w Seulu, poprzez niezapomniane walki o tytuły mistrza świata wagi ciężkiej, Gołota stał się prawdziwą legendą, która wzbudzała wielkie emocje. Po latach udanej kariery, pięściarz pozostał w miejscu, w którym zamieszkiwał od lat, a więc w Chicago, które od zawsze jest miejscem, które od zawsze chętnie zamieszkiwane jest przez emigrantów z Polski. W mieście ze stanu Illinois, gwiazdor dorobił się pięknego domu, który zarówno on, jak i jego małżonka, przez lata pokazywali na mediach społecznościowych. Lokum państwa Gołotów zostało urządzony we wspaniałym, tradycyjnym stylu. W posiadłości nie brakuje miejsca, gdzie pięściarz może spędzać czas wolny, a także bawić się ze swoimi psami, które są bardzo ważnymi domownikami, trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę zjawiskowo! Aby zobaczyć zdjęcia z domu Andrzeja i Marioli Gołotów, przejdź do galerii umieszonej pod tekstem.