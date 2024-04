To ma być najdroższa walka w historii boksu! Ogromne kwoty, po przeliczeniu na złotówki straciliśmy przytomność

Don Kasjo wprost o walce Bandura - Adamek! Włodarz PRIME MMA zwrócił na to szczególną uwagę

Starcie Usyka z Furym przekładano już kilka razy, ale tym razem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że panowie wreszcie skrzyżują rękawice. Do arcyciekawego pojedynku ma dojść 18 maja w Arabii Saudyjskiej. Jeśli rzeczywiście Ukrainiec z Brytyjczykiem wyjdą na ring, to poznamy pierwszego od 1999 roku absolutnego czempiona wagi ciężkiej.

Fury - Joshua. Hearn chce takiej walki we wrześniu na Wembley

Pojedynek ten rozgrzewa wyobraźnie kibiców boksu na całym świecie, ale promotorzy już myślą o kolejnych zestawieniach. I tak Eddie Hearn, jeden z najważniejszych graczy na rynku, we wrześniu na Wembley chciałby zorganizować batalię Fury'ego z Anthonym Joshuą! Co więcej, jego zdaniem to byłaby najdroższa walka w historii tej dyscypliny.

- Ta walka warta jest ponad 100 milionów funtów dla każdego z nich. Nic nie będzie w stanie zrównać się z tym zestawieniem. Dwóch największych pięściarzy wagi ciężkiej w historii tego sportu i to w najważniejszym momencie w historii tej dyscypliny - powiedział Hearn.

Fury - Joshua. Walka za miliard złotych

Sugerując się słowami Hearna, Fury i Joshua w sumie mieliby zarobić 200 milionów funtów, czyli w przeliczeniu na polską walutę ich gaże przekroczyłyby - UWAGA - miliard złotych!

Jest jednak jedno małe "ale" - Usyk i Fury w kontraktach mają zapisany także rewanż. Co na to Hearn?

- Jeśli Fury pokona Usyka w pierwszej walce, to cały świat będzie mówił - "proszę, nie róbcie już drugiej walki" - zaznaczył Hearn.

