Tomasz Adamek ma zarobić fortunę za walkę z Don Kasjo. Jego rywal się wygadał. Setki tysięcy na konto pięściarza

Tomasz Adamek był już na sportowej emeryturze, ale ciąg do sportu i kolejnych wyzwań sprawiły, że raz jeszcze postanowił wrócić na salę treningową, a co najważniejsze, do pojedynków. Niespełna rok temu stało się jasne, że były mistrz świata w boksie zawalczy dla organizacji FAME. W ostatnich ośmiu miesiącach Adamka w klatce widzieliśmy już dwukrotnie. Najpierw na gali KSW Epic, gdzie wygrał z Mamedem Khalidovem, a następnie na FAME 21. Na ostatnim wydarzeniu freak-fightowej federacji pokonał Patryka "Bandurę" Bandurskiego.

Saleta i Raubo pokłócili się o walkę Adamek - Don Kasjo na FAME MMA

Teraz były mistrz świata wystąpi na PGE Narodowym, a jego rywalem będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Młodszy z zawodników od dawna uderzał w Adamka i nie szczędził mu słów krytyki. Również i na konferencjach prasowych przed sobotnią galą nie brakowało wielu dyskusji, w których Don Kasjo czuje się jak ryba w wodzie. Zawodnik FAME w rozmowie z portalem Sport.pl postanowił zdradzić, na jaką wypłatę mogą liczyć obaj panowie i jak wynika ze słów Życińskiego, nie będą to małe kwoty.

- Znam stawkę Tomasza Adamka, dokładnej nie zdradzę, ale zarobimy podobnie. Za walkę z Kliczko dostał kilka milionów, a tu maksymalnie banię. Tak plus, minus, żeby później nie było - stwierdził rywal byłego mistrza świata w boksie. Słowa Don Kasjo pokrywałyby się z tym, co mówiło się od dłuższego czasu. Sugerowało się bowiem, że Adamek w FAME ma zarobić około miliona za każdą z walk. Jakie są oficjalne stawki? Tego rzecz jasna nie wiadomo i pozostaje to jedynie w sferze plotek.