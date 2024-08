Pilne oświadczenie FAME w sprawie gali na PGE Narodowym! Takie informacje tuż przed wydarzeniem

O ile już dotychczasowe gale organizowane przez freak fightowe federacje mogły robić wrażenie na wielu osobach, przede wszystkich przez rozmach i liczbę kibiców zasiadających na trybunach m.in. Ergo Areny, Atlas Areny, PreZero Areny Gliwice i TAURON Areny, to już przy ogłoszeniu gali FAME 22 na PGE Narodowym jasne było, że pod względem frekwencji, wydarzenie to przebije poprzednie gale. Nazwiska na karcie walk FAME 22 sprawiły, że wielu najwierniejszych fanów federacji natychmiast ruszyła kupować bilety na sierpniowe wydarzenie, a podczas ostatniego "Cage Special" Michał Baron, jeden z włodarzy organizacji informował, że na trybunach PGE Narodowego pojawi się ponad 40 tysiecy kibiców. Kilkanaście godzin później organizacja FAME postanowiła opublikować oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że wyprzedano już ponad 90% dostępnych biletów na to wydarzenie.

- WYPEŁNILIŚMY JUŻ 93% PGE NARODOWEGO!!!!! 🤯🤯🔥🔥🔥Przebijamy wszelkie rekordy! 🤩🔥 Im bliżej gali, tym coraz więcej z Was deklaruje swoją obecność razem z nami w epicentrum największego freakowego show wszech czasów! - poinformowała federacja oświadczeniem w mediach społecznościowych. Do nabycia zostało już tylko 7% przewidzianych w puli wejściówek, zarówno na trybunach PGE Narodowego, jak i na płycie.

FAME 22 KARTA WALK