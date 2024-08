FAME 22 bilety PGE Narodowy. Ostatni dzwonek. bilety na FAME 22 cena, gdzie kupić. Gala na PGE Narodowym coraz bliżej

Już na kilka dni przed galą FAME 22, która odbędzie się na PGE Narodowym, emocje sięgają zenitu. Nazwiska, które pojawiły się na karcie walk sierpniowej gali podgrzewają atmosferę do granic, co idealnie widać było chociażby po Krzysztofie "Diablo" Włodarczyku, który wyszedł ze studia nie wytrzymując, kiedy do programu "Face 2 Face" dodzwonił się Artur Szpilka. Kiedy tylko federacja FAME ogłosiła, że gala oznaczona numerem 22 odbędzie się na PGE Narodowym i wystartowała sprzedaż biletów na to wydarzenie, najwierniejsi fani freak fightów od razu rzucili się do wykupowania wejściówek. Historyczna, największa gala freakowa w Polsce już teraz może pochwalić się ogromną sprzedażą, jednak w puli pozostały jeszcze ostatnie dostępne bilety, które wciąż można kupić na kilka dni przed galą na PGE Narodowym. Sprawdźcie gdzie i za ile można je nabyć.

FAME 22 bilety - cena

Od momentu rozpoczęcia sprzedaży biletów na galę FAME 22, która odbędzie się na PGE Narodowym, dostępne były różne sektory trybun na warszawskim obiekcie, a co za tym idzie różniła się również znacząco cena za poszczególne wejściówki. Najtańsze z biletów można było nabyć już od 27 złotych. Te przeznaczone były jednak na sektor "Banndy". która w ostatnim czasie została założona przez Boxdela, Amadeusza Ferrariego, Denisa Załęckiego i Zony'ego. Wciąż dostępne są jednak wejściówki na górną część trybun PGE Narodowego oraz na płytę. Te pierwsze zaczynają się od 80 złotych, a ich cena stopniowo rośnie. Za miejsce na płycie podczas gali FAME 22 trzeba liczyć już 200 złotych.

Gdzie kupić bilety na FAME 22 na PGE Narodowym

Sprzedaż biletów na sobotnią galę FAME 22 na PGE Narodowym prowadzona jest wyłącznie przez serwis ebilet.pl. Wejściówki na wydarzenie, które odbędzie się już 31 sierpnia można nabyć klikając w specjalny link "Super Expressu", TUTAJ! Zostały już ostatnie bilety!