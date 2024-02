Tomasz Adamek wskazał największy błąd podczas przygotowań! Były mistrz świata wspomniał o tym po latach, szczere wyznanie

To będzie legendarne starcie! Gala XTB KSW: Epic i walka Adamek - Khalidov, studio plus walki w Super Expressie! Tego przegapić nie można!

24 lutego odbędzie się niesamowite wydarzenie, czyli XTB KSW Epic w Gliwicach. Wszyscy kibice będą świadkami bardzo emocjonujących walk, jakie zapewnia federacja. W oktagonie zobaczymy starcie Michała Królika z Vaclavem Sivakiem, czy potyczkę Piotra Kacprzaka z Adamem Bryszem. Gala jest wydarzeniem, które w dużej mierze będzie nawiązywać do początków federacji. Prawdziwym smaczkiem na pewno będzie turniej mistrzostwski wagi półciężkiej, w którym zaprezentują swoje umiejętności Damian Piwowarczyk, Kleber Silva, Rafał Haratyk oraz Marcin Wójcik. Nie jest tajemnicą, że najbardziej wyczekiwaną walką będzie ta z udziałem Tomasza Adamka i Mameda Khalidova.

Tomasz Adamek przed walką z Mamedem Khalidovem na XTB KSW Epic. Pobudziło go pytanie o pieniądze

Tomasz Adamek głośno wspomina błąd, jaki popełnił przed walką z Witalijem Kliczką. "Mogłem się posłuchać"

Tomasz Adamek zmierzył się z Witalijem Kliczką 10 września na wrocławskim Stadionie Miejskim. W 10. rundzie sędzia zakończył pojedynek, wówczas ukraiński pięściarz okazał się lepszy. W materiale "KSW EPIC STORY. Adamek vs Khalidov" na Canal +Sport, były mistrz świata odniósł się do tej walki i wspomniał, jaki błąd popełnił przed tą ważną walką. - Walki z Kliczką najbardziej żałuje, że nie posłuchałem Ziggy'ego [Rozalski przy. red.]. Kliczko to był wielki mistrz, wiadomo, że byłem na pozycji przegranej, ale nie pokazałem nic. Mogłem się posłuchać i przyjechać na okres przygotowawczy do Polski, jednak tak nie zrobiłem, przez co nie mogłem pokazać wszystkiego co potrafiłem w ringu - powiedział Adamek.