Tomasz Adamek zaczyna sparingi przed walką z Mamedem Khalidovem! Wiemy, kto pójdzie na pierwszy ogień!

Tomasz Adamek zrzucił koszulkę. Tak wygląda przed walką z Mamedem Khalidovem. Tylko się przeżegnaliśmy, widząc to ujęcie

Kibice sportów walki w Polsce ostrzą sobie zęby na starcie legend boksu i MMA. Pojedynek zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty w 10-uncjowych rękawicach. Walka odbędzie się w klatce, ale na zasadach boksu zawodowego.

Adamek do batalii z Khalidovem przygotowuje się w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Elements Hotel&Spa w Świeradowie-Zdroju. "Góral" z Gilowic trenuje pod okiem Gusa Currena i we wtorek rozpocznie najważniejszy etap obozu w Górach Izerskich, czyli sparingi.

Sebastian Wiktorzak pierwszym sparingpartnerem Tomasza Adamka przed walką z Mamedem Khalidovem

Na pierwszy ogień do klatki z Adamkiem wejdzie Sebastian Wiktorzak. Pięściarz ze Szczecina na mistrzostwach świata w boksie w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału, a kilkanaście dni później został mistrzem Polski w kategorii do 86 kg. Podczas krajowego czempionatu wpadł jednak na dopingu i został zdyskwalifikowany na cztery lata. W efekcie porzucił boks olimpijski i postawił na boks zawodowy - dotychczas stoczył dwie walki i obie wygrał.

Mateusz Borek zdradza kulisy negocjacji Tomasza Adamka z KSW i Fame MMA