i Autor: AP PHOTO Tyson Fury

To nie żart!

Tyson Fury będzie bił się z... Waynem Rooneyem! Niewiarygodne połączenie, poważne plany "Króla Cyganów"

Jacek Ogiński 11:50

Tyson Fury obronił pas mistrzowski ponownie pokonując Derecka Chisorę. Teraz wszystko wskazuje na to, że fani dostaną to czego pragną, czyli walkę Fury – Usyk, która wyłoni niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej. Co ciekawe, „Król Cyganów” ma mieć niezwykłe wsparcie podczas przygotowań do walki z ukraińskim mistrzem. Jego sparingpartnerem ma być jeden z najlepszych angielskich piłkarzy w historii – Wayne Rooney!