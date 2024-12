Walka Najman - Nawrocki już w lutym?! Poważna oferta na stole, piłeczka po stronie kandydata na prezydenta Polski

Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych freak fighterów w Polsce. Cesarz od wielu lat porzucił profesjonalny sport, a jego kolejne pojedynki można śledzić na galach FAME MMA. W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się wokół ewentualnego pojedynku Najmana z... kandydatem PiS na prezydenta - Karolem Nawrockim. Do takiego starcia miałoby dojść w celu charytatywnym. W ostatnim wywiadzie z "Super Expressem" wypowiedział się na temat tego pojedynku i zaczepił przy okazji Przemysława Czarnka, który jest pierwszym rezerwowym kandydatem PiS na wybory prezydenckie. - Profesor Czarnek jest konserwatywny, konsekwentny, a teraz się jeszcze okazuje, że bardzo sprytny! Jest pierwszym rezerwowym na kandydata PiS na urząd Prezydenta Polski. A co się stanie jak dojdzie przed wyborami do walki Najman vs Nawrocki? No właśnie… Ja to wiem i Pan Czarnek również. Po takiej walce Pan Karol Nawrocki nie zdoła się tak szybko odbudować… Ale absolutnie doceniam i gratuluję tak przebiegłego planu z wrzuceniem konkurenta do walki ze mną. Jeżeli faktycznie udałoby się przekonać Pana Karola Nawrockiego na tak szaleńczy ruch to w ramach uznania za taktyczne rozegranie całej sytuacji na swoją korzyść ma Pan w drugiej turze wyborów mój głos, Profesorze. Przebiegłość i taktyka rozgrywania sytuacji na swoją korzyść najwyższej próby - zaznaczył Najman.

Marcin Najman przekazał sensacyjne wieści! Ta walka może dojść do skutku

Cesarz za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że do walki z kandydatem na Prezydenta Polski z ramienia PiS - Karolem Nawrockim może dojść. - Dziś jedna z najpoważniejszych organizacji sportów walka w Polsce zapytała mnie, czy byłbym gotowy zawalczyć z kandydatem na prezydenta Panem Karolem Nawrockim @nawrockipl w lutym. Cel oczywiście w 100% charytatywny i szczytny. Mam nadzieję, że manager Pana Karola prof. Przemysław Czarnek podejmą negocjacje. Lud chce chleba… ale i igrzysk! - można przeczytać na profilu Najmana.

