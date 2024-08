Ważna deklaracja Julii Szeremety! Postawiła sprawę jasno w sprawie miasta, w którym chce mieszkać

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Julia Szeremeta spotkała się z prezydentem Lublina

Szeremeta, która za kilka dni kończy 21 lat dosłownie zawojowała Polskę, a Lublin to już na pewno. - Niby srebra, a dla nas złota - słyszy się czasem na ulicy. Drobna (w końcu walczy w kategorii 57 kg) i ładna, z rozpuszczonymi włosami i charakterystyczną „bejsbolówką“ na głowie nie sprawia wrażenia, że dysponuje potężnym ciosem dla młodych adeptów boksu stała się prawdziwą idolką.- Chcę być jak pani Julka - mówi 14-letnia Maja, która zdecydowała się na pierwszy trening w KS Paco Lublin, który reprezentuje Szeremeta. Od czasu do czasu prowadzi też treningi z takimi jak Maja bokserami. Po przyjeździe z Warszawy trafiła właśnie do Paco. - Przywitaliśmy ją kwiatami, Julka przybiła piątki z koleżankami i kolegami, pogadała, pośmiała się jak to ona - opowiada SE Andrzej Stachura, prezes Paco.

Przyjęli ją także włodarze miasta. - Witamy naszą bohaterkę! – przywitał ją prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. – Gratulujemy tego pięknego medalu i tej radości, którą obserwowaliśmy. Ciężką pracą dochodzimy do takich efektów. Lublin jest dumny z pani i z naszych wszystkich olimpijczyków - za gratulacjami poszedł czek na 25 tys. złotych ufundowany przez miasto. Julka świetnie odnalazła się w świetle jupiterów, ze swadą opowiadała o Paryżu. – Na boksie za bardzo się nie skupiałam. Nie oglądałam pojedynków. Spędzałam raczej czas ze sztabem i członkami naszej reprezentacji. Poza wioskę wyszłam dosłownie raz na dwie godzinki. Widziałam Wieżę Eiffla – mówi medalistka z uśmiechem dodając, że walki które stoczyła były lżejsze niż to, co dzieje się teraz. Ale nie narzeka. - Jest ciężko, bo spotkanie za spotkaniem, grafik mocno napięty, ale cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie moją osobą. W nowej rzeczywistości odnajduję się dobrze – mówi. Przed nią jeszcze kilka dni pracy: spotkań, wywiadów, itp. , a potem zasłużone wakacje.