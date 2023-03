Wielka ustawka na Gromdzie 12! Starcie Polska - Europa plus turniej, dużo nowych twarzy

Znamy ceny biletów na walkę Różańskiego o tytuł mistrza świata w Polsce! Trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni!

W sumie kibice zobaczą aż 13 walk oraz wielu nowych zawodników. Z 20 twardzieli, którzy wyjdą dziś do ringu, czternastu po raz pierwszy zaprezentuje się na Gromdzie. Tym razem jednak poza turniejem organizatorzy przygotowali ciekawą formułę extra fightów - polscy zawodnicy staną w szranki z wojownikami z Europy.

Polska - Europa na Gromdzie 12

- Nie można stać w miejscu, dlatego ciągle szukamy czegoś nowego. Jest kilku ciekawych zawodników z zagranicy, kilku z nich mocno się przechwala, ale oni jeszcze nie wiedzą, że nasze chłopaki nie wymiękają na robocie. Na pewno będzie to ciekawa rywalizacja - powiedział nam Mariusz Grebowski, szef Gromdy.

Gromda 12 w stylu lat 90-tych

Na Gromdzie 12 kibice zobaczą także całkiem nową scenografię - w piątek przeniesiemy się do lat 90-tych. - To były fajne czasy, wielu młodszych widzów ich nie pamięta, więc będą mogli zobaczyć, jak to wtedy wyglądało - dodał Grabowski.

KARTA WALK GALI GROMDA 12

Polska - Europa (extra fighty)

Arman "Arman" Amirjan - Milanko "Kałasznikow" Puranović

Krzysztof "Żołnierz" Ryta - Jurij "Jurij" Sinenkow

Sebastian "Scareface" Skiermański - John "Bad John" Ferguson

Piotr "Capo" Półchłopek - Rob "Big Rob" Cunningham

Przemysław "Reksio" Rekowski - Randy "Kofi King" Randayn

Jakub "Kajfasz" Sorota - Simon "Savage" Henriksen

Turniej 8-osobowy (ćwierćfinały)

Dominik "Suchy" Suchecki - Patryk "Rocker" Libuszewski

Daniel "Bodzio" Pacyniak - Stephan "Problem" Weldon

Dustin "Taeddy" Rabiega - Karol "Mnich" Ferenc

Christian "Popeye" Oheim - Jarosław "Dynamit" Kuśmierski