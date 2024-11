Wiemy, ile Mike Tyson i Jake Paul zarobią za walkę! YouTuber zgarnie dwa razy więcej od legendy boksu

Paul rozpoczął przygodę z boksem w 2020 roku i od tego czasu stoczył 11 walk. Aż 10 z nich wygrał i choć trudno nazwać go pięściarzem z krwi i kości, to jak na freaka radzi sobie całkiem nieźle między linami. A że przy okazji jest niezwykle popularny w USA i generuje naprawdę ogromne pieniądze, to zestawienie go z Tysonem aż takim zaskoczeniem nie było.

Mike Tyson - Jake Paul: Tyson zarobi 20 milionów dolarów, Paul - 40 milionów dolarów

"Żelazny Mike" ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2005 roku, więc powróci na ring po blisko dwóch dekadach. Legendarny mistrz świata wagi ciężkiej zarobił w trakcie kariery fortunę, ale wszystko stracił i choć aktualnie nie jest już bankrutem, to o kasie, jaką zgarnie za starciem z Paulem, w ostatnich latach mógł tylko pomarzyć.

Najmłodszy w historii czempion królewskiej dywizji zarobi za piątkową walkę aż 20 milionów dolarów. Kwota robi wrażenie, ale to i tak aż dwa razy mniej od gaży Paula. Na konto youtubera wpłynie bowiem 40 milionów dolarów!

Rekordowa wypłata w historii kobiecego boksu

Oczywiście oczy całego świata 15 listopada zwrócone będą na Tysona i Paula, ale między linami tego dnia zaprezentuje się także m.in. Katie Taylor. Irlandka za rewanżowy bój z Amandą Serano zarobi 6 milionów dolarów i będzie to absolutny rekord w historii kobiecego boksu.