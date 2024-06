Wilder - Zhang NA ŻYWO transmisja z gali boksu w Rijadzie. Gdzie oglądać stream online 1.06.2024?

5 vs 5: Queensbury vs Matchroom. Deontay Wilder vs Zhilei Zhang, gdzie oglądać?

5 vs 5: Queensbury vs Matchroom

Deontay Wilder i Zhilei Zhang zmierzą się w walce wieczoru gali "5 vs 5: Queensberry vs Matchroom". Wielkie starcie wagi ciężkiej zamknie niezwykły wieczór w Rijadzie, podczas którego nie zabraknie pojedynków mistrzowskich. Zanim w ringu pojawią się Wilder i Zhang, między linami zmierzą się m.in. Dmitrii Bivol i Malik Zinad. Odbędzie się też inna głośna walka wagi ciężkiej - Daniel Dubois vs Filip Hrgović. Większość fanów czeka jednak na main event, w którym były mistrz świata Wilder postara się udowodnić swoją wielkość po sensacyjnej porażce w grudniu zeszłego roku z Josephem Parkerem. Miało to miejsce właśnie w Rijadzie, gdzie tym razem skrzyżuje rękawice z groźnym, 41-letnim Chińczykiem.

Walka Wilder - Zhang odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę (1/2 czerwca) czasu polskiego. Jej początek przewidziano najwcześniej na godzinę 00:30. Transmisja NA ŻYWO będzie dostępna wyłącznie na platformie streamingowej DAZN. Pay-per-view dla klientów bez subskrypcji DAZN kosztuje 89,99 zł. Subskrybenci zapłacą za PPV tylko 39,99 zł.