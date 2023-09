Wyjątkowy dzień w rodzinie Andrzeja Gołoty. Najbliżsi świętowali wielką chwilę. Aż ogień buchał pod sam sufit

Andrzej Gołota swoimi występami przeciwko największym bokserom wagi ciężkiej zaskarbił sobie niegasnącą miłość fanów. Choć nigdy nie zdobył pasa mistrza świata, to kilkukrotnie był tego bliski. Fani tak dobrze pamiętają emocje, jakie przynosiły starcia bokserskie z udziałem Gołoty, że do teraz chętnie śledzą życie boksera, choć nie jest to łatwe. On sam nie udziela się w zbytnio w sieci i w mediach tradycyjnych, ale jego żona, Mariola Gołota, prowadzi profil na Instagramie, gdzie od czasu do czasu udostępni zdjęcie z krótkim opisem, dotyczące ich codziennego życia w USA.

Żona Andrzeja Gołoty udostępniła zdjęcie z wyjątkowej chwili

Andrzej Gołota na stałe mieszka w USA, podobnie jak jego dzieci. Większość materiałów (oprócz tych wspomnieniowych) publikowanych w sieci przez Mariolę Gołotę jest więc właśnie stamtąd. Dzięki żonie Andrzeja Gołoty dowiadujemy się m.in. jak on mieszka, lub jak spędza czas, często widując się z dziećmi.

Niedawno była ku temu świetna okazji, bowiem urodziny obchodził Andrzej Gołota junior. Syn Andrzeja Gołoty urodził się w 1997 roku, więc 10 września obchodził 26. urodziny. Jak widać na zdjęciu, rodzina udała się do restauracji, gdzie kucharz przygotowuje posiłek na oczach klientów i robi to w niezwykle spektakularny sposób!

i Autor: Instagram Mariola Gołota