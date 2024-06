Wyniszczająca wojna! Don Diego pozostaje mistrzem GROMDY, Balboa nie dał mu rady

Balboa prosto z mostu przed wielkim rewanżem na Gromdzie. Mówi o koszmarach z Kubiszynem i miłości do krwi

Do pierwszego pojedynku Mateusza „Don Diego” Kubiszyna z Bartłomiejem „Balboą” Domalikiem doszło na gali GROMDA 13. Walka przeszła do historii organizacji i walk na gołe pięści. W piątej, nielimitowanej czasowo rundzie „Don Diego” kolejny raz posyłał swojego rywala na deski. Brutalne starcie zakończyło się przez poddanie narożnika „Balboy”, co pozwoliło Kubiszynowi zostać historycznym mistrzem GROMDY.

Fani dowiedzieli się o wielkim rewanżu kilka miesięcy temu i nie mogli doczekać się tego fenomenalnego pojedynku.

Od pierwszych sekund obaj rzucili się do ataku. „Balboa” już po niespełna 30 sekundach zaczął bić rywala w klinczu w tył głowy. „Don Diego” szybko odpowiedział celnymi prawymi sierpowymi. Chaos w ringu kończył się licznymi piruetami i ciosami przeszywającymi powietrze.

Druga odsłona pojedynku zaczęła się od celnego ciosu Domalika, który podłączył rywala, ale Kubiszyn odpowiedział znakomicie sierpami. „Balboa” znów genialnie uderzył sierpem i podłączył „Don Diego”, ale ten sprytnie sklinczował i wytrzymał do gongu.

Obaj pokazali niesamowity charakter, bijąc się bez opamiętania, ale to „Balboa” padał na deski w trzeciej i czwartej rundzie. Domalik nie chciał się poddać, ale „Don Diego” męczył go znakomicie, korzystając z większych pokładów sił. Niestety, w ostatnich sekundach czwartej rundy zabrakło mu sił i po kolejnym nokdaunie nie dał rady się podnieść.

Mateusz Kubiszyn pozostaje niepokonany po kolejnej fenomenalnej ringowej wojnie. Obaj wpadli jednak sobie w ramiona i pogratulowali znakomitej walki.

