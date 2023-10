Zdębieliśmy, gdy zobaczyliśmy wykształcenie żony Andrzeja Gołoty. Mariola Gołota zawstydzi wielu, to było ogromne wyzwanie

Andrzej Gołota przez lata podrywał polskich fanów z łóżek i przyciągał przed telewizory w środku nocy. Jego walki przeszły do historii polskiego boksu i choć „Andrew” nigdy nie został mistrzem świata w wadze ciężkiej, to jest jednym z najlepszych zawodników w historii naszego kraju. Fani wciąż chętnie śledzą to, co dzieje się u ich idola, choć o to nie jest łatwo – Andrzej Gołota rzadko występuje w mediach tradycyjnych, a do tego nie posiada kont w mediach społecznościowych. Na szczęście profil na Instagramie prowadzi Mariola Gołota, żona byłego pięściarza, która co jakiś czas udostępnia zdjęcia swojego męża z krótkimi informacjami. Warto przypomnieć, że żona Andrzeja Gołoty to postać niezwykle interesująca, a duże wrażenie robi choćby jej wykształcenie.

Mariola Gołota imponuje swoim wykształceniem. Studia, które kończy niewielu

Warto zauważyć na wstępie, że Mariola Gołota jest związana z boksem nie tylko za sprawą swojego męża, ale jest ona także licencjonowaną sędzią bokserską. Jeszcze większe wrażenie robi fakt, że Mariola Gołota ukończyła niezwykle wymagające studia prawnicze.

O takiej karierze marzy wielu młodych ludzi, jednak ilość materiału, jaki muszą przyjąć studenci prawa jest wręcz niewyobrażalna, a na egzaminach niemal nie ma miejsca na błędy i trudno się dziwić – prawnicy, czyli późniejsi sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci, ale też radcy prawni czy notariusze, nie mogą popełniać błędów, gdy decydują o ważnych sprawach inny osób.

Warto też zauważyć, że Mariola Gołota nie tylko ukończyła wspomniane studia, ale jak podał portal plejada.pl, udanie prowadzi kancelarię prawniczą w Chicago, gdzie obecnie mieszka rodzina Gołotów. To z pewnością wielka odpowiedzialność, ale i niemałe zarobki.

Andrzej Gołota: Żona zawsze mi coś znajdzie do roboty!