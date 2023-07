Adrian Polak nie jest już zawodnikiem FAME MMA! Krzysztof Rozpara ujawnił, co z karą za pomówienia kierowane w stronę Wiewióra

Sensacyjne doniesienia w sprawie Piotra Żyły! Lider polskich skoczków wejdzie do klatki MMA?! To byłby hit

Od dłuższego czasu federacja FAME MMA stara się walczyć z zachowaniami kryminogennymi i nakłada na swoich zawodników kary, kiedy posuną się oni o krok za daleko np. podczas konferencji prasowych, na których nie brakowało już w przeszłości emocji oraz pomówień. 20 tysięcy złotych na cele charytatywne miał wpłacić również Adrian "Polak" Polański, który na konferencji przed galą FAME 18 zadał pytanie Maksymilianowi "Wiewiórowi" Wiewiórce sugerując, że ten miał posunąć się do odurzenia kobiety na imprezie. Jak się jednak okazuje, do tej pory federacji nie udało się wyegzekwować kary nałożonej na byłego na tę chwilę zawodnika FAME.

Wiemy, co dalej z Adrianem Polakiem! Prezes FAME MMA zabrał głos i wyjaśnił, co z karą Polańskiego

Prezes organizacji Krzysztof Rozpara oraz rzecznik prasowy Michał Jurczyga spotkali się z przedstawicielami mediów przy okazji wyjaśnień w sprawie Jakuba Nowaczkiewicza, który wraz z zamaskowanymi towarzyszami miał złożyć wizytę jednemu ze streamerów. Włodarz FAME zapewnił, że jest po rozmowie z nowym nabytkiem organizacji, jednak nie zdecydowano o nałożeniu na niego kary. Przy okazji zapytaliśmy więc, jak ma się sprawa ukarania Adriana Polaka oraz, czy jest on obecnie związany z organizacją.

Adrian Polak nie jest już zawodnikiem FAME MMA! Krzysztof Rozpara ujawnił, z karą za pomówienia kierowane w stronę Wiewióra

- Musimy stwierdzić, że tej kary nie udało nam się jeszcze wyegzekwować. Adrian na ten moment nie ma kontraktu z nami, więc sytuacja po prostu się przez to komplikuje. Będziemy tę karę egzekwować. Nałożyliśmy ją po to, żeby ją wyegzekwować i jesteśmy w trakcie rozmów. No cóż, może zabrzmi to trochę górnolotnie, ale po prostu sprawa jest rozwojowa - odpowiedział na pytanie "Super Expressu" Krzysztof Rozpara. Zobaczcie całą rozmowę z prezesem FAME, klikając w materiał wideo poniżej!

