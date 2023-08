Arkadiusz Tańcula nie miał litości dla Adriana Polaka. Nazwał go ruską mendą. Potężne dymy przed FAME MMA 19

Nie uwierzysz, w jakim stroju Tomasz Hajto wsiadł do auta za DWA MILIONY złotych. Przyłapaliśmy go w centrum Warszawy

Arkadiusz Tańcula przeżywa w ostatnich dniach bardzo burzliwy okres. Najpierw została ogłoszona jego walka z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem, która po bardzo krótkim czasie odwołano. Nowym rywalem Tańculi został więc znany w freakfigtowym świecie „Ferrari”. Podczas programu Cage zorganizowanego przez Fame MMA, nieomal doszło do rękoczynów między oboma panami. Nie jest to jednak koniec.

Tańcula spiął się również z już weteranem gali Fame, a więc będącym w niej od pierwszej edycji Adrianem „Polakiem” Polańskim. Podczas Cage Arkadiusz nie gryzł się w język: „Ja nie będę mówić na Polaka Polak, bo on nie zasługuje, by na niego mówić Polak, bo to jest taka menda też. To jest Rusek po prostu, Adrian Rusek. Taka ruska menda.”

Tańcula powiedział również, że Polański zdenerwował go swoim komentarzem dotyczącym odwołanej już walki z „Diablo”, w którym skrytykował umiejętności Tańculi, nazywając go słabym. Dłużny nie pozostał „Polak”, który nazwał Tańcule między innymi „fałszywą ką” czy „fałszywym c*m”. Przypomnijmy, że gala Fame MMA 19 odbędzie się drugiego września.

Rozbity Kacper Błoński po porażce z Amadeuszem Ferrarim na FAME MMA 18