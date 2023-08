Juras Jurkowski odpalił się po meczu Legii. Słowa poniosły się w eter. Z tą wypowiedzią trudno się nie zgodzić

Leo Messi wprowadził kibiców w ekstazę. Tak rozruszał Inter Miami, to trzeba zobaczyć! Co za euforia! [WIDEO]

Co za gole Argentyńczyka!

Byłego zawodnika MMA a obecnie spikera Legii mocno ucieszyły wygrane polskich zespołów. - Awansowaliśmy i to jest najważniejsze. Mam już dość porażek polskich klubów w europejskich pucharach. Dla mnie mogą wygrywać po 1:0 i strzelać gole d*pą – powiedział Jurkowski. - Niech kluby z Ekstraklasy wygrywają i zdobywają punkty do rankingu, abyśmy może mieli kiedyś łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów – dodał. Tak dobrego dnia polskie drużyny nie miały od dawna. Ostatni raz wygrały trzy mecze w wciągu jednego dnia w 2019 roku. Bilans polskich drużyn w obecnym sezonie pucharowym jest zaskakująco dobry.

Cztery polskie zespoły wygrały do tej pory 14 meczów, dwa zremisowały, nie ponosząc żadnej porażki. Takie wyniki i zdobyte punkty pozwoliły Polsce w trwającym sezonie pucharowym wyprzedzić Szwecję i awansować o jedno miejsce w rankingu UEFA. Aktualnie Polska zajmuje 21. pozycję. A już od wtorku szansa na kolejne zdobycze punktowe i możliwość awansu. Tego dnia Raków w 3 rundzie el. Ligi Mistrzów zagra u siebie z cypryjskim Arisem Limassol. W środę w Lidze Konferencji Pogoni na wyjeździe zmierzy się z belgijskim Gentem. W czwartek w tych samych rozgrywkach Legia podejmie Austrię Wiedeń, a Lech Spartaka Trnawa ze Słowacji.

