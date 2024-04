Arkadiusz Wrzosek bez ogródek do Artura Szpilki! "To jego największy problem". Podgrzał atmosferę przed KSW 94

Mariusz Pudzianowski oficjalnie to potwierdził. Szykuje się do walki. Zaskakujące starcie, pokazał niecodzienne nagranie

Kiedy tylko organizacja KSW ogłosiła, że 11 maja w Ergo Arenie dojdzie do walki Artura Szpilki i Arkadiusza Wrzoska, były pięściarz zaczął ostro przygotowywać się do tego pojedynku, a efektami swojej pracy dzieli się w mediach społecznościowych. Po ostatnich słowach Wrzoska może zabrać się do roboty jeszcze bardziej. Były gwiazdor federacji Glory, dla którego będzie to już piąta walka w federacji KSW w rozmowie z Andrzejem Kostyrą jasno dał do zrozumienia, że przygotowuje się obecnie na najlepszą formę Artura Szpilki, przez co temu nie będzie łatwo w klatce.

Sonda Kto wygra walkę Szpilka - Wrzosek? Artur Szpilka Arkadiusz Wrzosek

- Największym problemem Artura w tej walce tak naprawdę będzie to, że bardzo poważnie go traktuję. Traktuję go jak reszta środowiska, nie podchodzę do niego jak do zawodnika, który wraca po kontuzjach i nie miał wielkich wyzwań w tym MMA. Ja traktuję go tak samo porządnie, jak każdego innego rywala i naprawdę mocno wyjdę przygotowany do tej walki. - wyznał Arkadiusz Wrzosek w trakcie przygotowań do zbliżającego się pojedynku. Zobaczcie całą rozmowę z rywalem Artura Szpilki w materiale wideo powyżej!

Arkadiusz Wrzosek: To jest największy problem Szpilki | Andrzej Kostyra

Do tej pory Arkadiusz Wrzosek miał okazję czterokrotnie wchodzić do klatki organizacji KSW i za każdym razem wychodził z niej jako wygrany. Tomasz Sarara, Tomas Mozny, Bogdan Stoica i Ivan Vitasović musieli uznać wyższość byłego gwiazdora organizacji Glory i zdaniem ekspertów pytanych przez Andrzeja Kostyrę, również w starciu z Arturem Szpilką jest on stawiany w roli faworyta.