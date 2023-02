Arkadiusz Wrzosek ma przed KSW 79 nietypowy problem. O wszystkim opowiedział, wielu kibiców zrozumie jego ból

Wrzosek poniósł bolesną porażkę z Moznym na początku kickbokserskiej kariery, a po blisko ośmiu latach pełnych sukcesów ponownie zmierzy się ze Słowakiem. Były gwiazdor Glory po raz drugi wejdzie do oktagonu. W debiucie w KSW po znakomitej walce pokonał Tomasza Sararę, a następnie miał skrzyżować rękawice z Arturem Szpilką, jednak main event styczniowego KSW 78 został odwołany ze względu na kontuzję "Szpili". W związku z tym włodarze szybko znaleźli Wrzoskowi inne interesujące starcie. - W zasadzie od dnia, kiedy Szpilka do mnie zadzwonił, że nie zawalczy, wiedziałem, że będę walczył w Libercu. Od razu dostałem też propozycję rywala w postaci Tomka Moznego i od tamtej pory, odpukać, bo to jeszcze cztery dni, nic się nie zmieniło - mówił 30-latek podczas wtorkowego dnia medialnego przed KSW 79.

Arkadiusz Wrzosek ma przed KSW 79 nietypowy problem. Kibice Legii zrozumieją jego ból

Na szczęście nic się nie zmieniło i już w sobotę dojdzie do oczekiwanego rewanżu Wrzosek - Mozny, choć termin gali KSW 79 nie jest dla Polaka korzystny. Fani byłego kickboksera doskonale wiedzą, że jest on kibicem Legii Warszawa. Zawsze może też liczyć na wsparcie sympatyków stołecznego klubu, jednak najbliższa gala w czeskim Libercu odbywa się dzień po pierwszym od blisko 10 lat meczu Legia - Widzew Łódź w Warszawie. Wrzosek z powodu zobowiązań nie będzie obecny na stadionie, mimo że bardzo by chciał, a do tego wielu jego kibiców nie da rady dojechać do Czech.

- W sobotę, w dniu gali, jest otwarcie stadionu Zagłębia Sosnowiec i bardzo duża grupa kibiców się tam wybiera. To na pewno komplikuje niektórym moim kibicom przyjazd. Sam mecz w piątek raczej nie, ale szkoda, bo bardzo chciałem wybrać się na ten mecz i niestety się nie pojawię - odpowiedział na pytanie "Super Expressu" o kolizję terminów z meczem Legia - Widzew. Jaki wynik typuje? - Legia już na pewno nie może tracić punktów. Nie widzę możliwości, żeby Legia miała nie wygrać, jeszcze takiego meczu u siebie z Widzewem, po tylu latach.

Wiadomo też, ilu kibiców Wrzoska można spodziewać się w sobotę w Libercu. - Ponad 100 biletów poszło chyba, to na pewno tyle osób przyjedzie. Ale raczej taka główna grupa kibiców, która zawsze na moje walki jeździ, nie dojedzie - zdradził zawodnik z Pruszkowa. Tym samym nie należy spodziewać się powtórki z jego debiutanckiej walki w KSW, kiedy na trybunach było niezwykle gorąco, a gala miała miejsce na Torwarze, naprzeciwko stadionu Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

