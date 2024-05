Arkadiusz Wrzosek wprost o walce z Mariuszem Pudzianowskim. Podkreślił to zdecydowanie. O tym nie mówił często

Nie do wiary, co dzieje się z ciałem 47-letniego Pudzianowskiego! Ogromne ciężary zrobiły swoje. Porażający widok, przecieraliśmy oczy

Arkadiusz Wrzosek notuje bardzo dobre wejście w MMA. Jak na razie nie zaznał goryczy porażki w federacji KSW i w dodatku kończył kilka walk przez efektowne nokauty. Wrzosek pomału wyrasta na gwiazdę największej organizacji MMA w Polsce i powstają pytania, czy pomału staje się pretendentem do pasa mistrzowskiego. Wiele wyjaśni się w sobotni wieczór. Wówczas podczas XTB KSW 94 Wrzosek zmierzy się z Arturem Szpilką i jeśli pokona pięściarza, będzie można go w pełni rozważać, jako kandydata do pasa mistrzowskiego. Kot mógłby być kolejnym rywalem Wrzoska? W przestrzeni medialnej pojawia się nazwisko Mariusza Pudzianowskiego. Kickbokser w rozmowie z "Super Expressem" nie był przekonany do takiego zestawienia. - Na pewno byłoby fajnie toczyć głośne medialne walki. Ale takich walk nie ma na razie za wiele. Z Mariuszem Pudzianowskim? Z nim raczej trudno będzie o walkę - przyznał Wrzosek. Całość wywiadu w wideo poniżej.