Artur Szpilka mógł stracić nogę. Kamila Wybrańczyk zdradziła przerażające szczegóły choroby. To mógł być koniec „Szpili”

Łzy same napływają do oczu po tym, co dzieje się z Arturem Szpilką. Pięściarz totalnie załamany. Nagranie uderza prosto w serce

Zakażenie mogło skończyć się fatalnie dla Szpilki

Artur Szpilka ma za sobą niezwykle trudne tygodnie. Jak zapewnia Mamed Khalidov, pięściarz był bardzo dobrze przygotowany do walki z Arkadiuszem Wrzoskiem, ale przez swój własny błąd przegrał ją tak szybko. Sam szef KSW, Martin Lewandowski, także uważa, że ta walka niewiele powiedziała wszystkim o tym, jaki progres poczynili obaj zawodnicy. „Szpila” musiał więc przełknąć gorzką porażkę z Wrzoskiem, a niedługo potem trafił do szpitala z powodu niezwykle groźnego zakażenia. Jak się okazało, mogło ono nawet zakończyć karierę pięściarza!

Sam Szpilka uważa, że do zakażenia groźną bakterią doszło m.in. przez osłabienie organizmu po walce z Wrzoskiem, którą były pretendent do mistrzostwa świata w boksie bardzo mocno przeżywał emocjonalnie. – Niestety dostałem gronkowca złocistego. Czym to było spowodowane? Nerwami. Tak jak wam mówiłem, po walce nie mogłem się pogodzić z tym, jak ona się skończyła. Nie spałem, budziłem się o 3 w nocy, organizm był narażony na spadek odporności – ocenił Szpilka. W rozmowie z „Super Expressem” wyjawił też, jak ciężkie to było dla niego przeżycie. – Boli mnie strasznie, a z dnia na dzień stopa puchnie jeszcze bardziej. Masakra, już dawno nie czułem się tak źle. (…) Nie dość, że boli, to jeszcze mam gorączkę i w ogóle jestem cały osłabiony – opowiadał zawodnik KSW. Później głos w sprawie zabrała także Kamila Wybrańczyk, która ujawniła, jak poważna była sytuacja jej ukochanego.

Kamila Wybrańczyk mówi wprost o Szpilce: groziła mu amputacja nogi

O wszystkim Wybrańczyk postanowiła opowiedzieć na swoim profilu na Instagramie. – U nas normalnie ostatnio jakieś fatum nad nami krąży. Ktoś chyba nam bardzo, bardzo źle życzy, bo cały czas coś. [...] Dobrze, że trafiliśmy tam na Szaserów do szpitala, bo lekarze nie chcieli go martwić, ale wczoraj już mu powiedzieli, że dobrze, że wyszedł ten gronkowiec, bo brakowało jeszcze trochę, byłaby sepsa i może amputacja nogi. Wyobrażacie to sobie? Z takiego zapalenia? – opowiedziała na Instastories. Z jej słów wynika, że zakażenie mogło nawet zakończyć karierę Szpilki w MMA i boksie.