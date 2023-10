Artur Szpilka musiał wyciągnąć telefon i zacząć to nagrywać. Niesłychane, co zrobiły jego psy z rana

Wygadał się, ile FAME MMA płaciło zawodnikom. Będziecie mocno zaskoczeni. To nie były kwoty, o których mówi się aktualnie

Psy Artura Szpilki to prawdziwi internetowi celebryci. Ich opiekun słynie z nieszablonowego poczucia humoru. Na swoim instagramowym profilu regularnie żartuje i śmieje się z codziennych sytuacji. Postanowił wyjść również naprzeciw oczekiwaniom kibiców, którzy tak jak on kochają zwierzęta. Od dłuższego już czasu w sieci można podziwiać profil poświęcony przygodom "Cyca" i "Pumby". Kochający pan dość regularnie dba o aktualizację materiałów na nim. Tym razem jednak widok, jaki zobaczył w piątek rano, był na tyle rozczulający, że postanowił opublikować go na swoim własnym, głównym koncie z potężnymi zasięgami w sieci.

Tak zachowywały się psy Szpilki rano

Oba psy z pewnością budzą spory respekt, szczególnie jeśli ktoś widzi je po raz pierwszy. Wystarczy jednak obejrzeć kilka nagrań, by przekonać się, że "Cycu" i "Pumba" to potulne jak baranki psiaki. Cieszą się każdą chwilą w ludzkim towarzystwie i doskonale odnajdują się również poza domem. Z pewnością duża w tym zasługa samego sportowca, który poświęca na ich wychowanie sporo czasu. Tym razem Szpilka otrzymał piękną nagrodę - dowód prawdziwej, psiej braterskiej miłości.

Psy Szpilki w jednym posłaniu

Choć oba psy nie należą do najmniejszych, to świetnie radzą sobie na wspólnych przestrzeniach. Doszło nawet do sytuacji, którą właśnie podzielił się Szpilka. "Cycu" i "Pumba" kolejny dzień przywitali w niezwykle uroczym wydaniu. Zwierzaki potrzebowały nieco czułości, więc po prostu położyły się obok siebie i tak odpoczywały. Taki rozczulający widok wzbudzających respekt psów zawsze jest podwójnie uroczy!