Artur Szpilka okrutnie kpi z Denisa Załęckiego. Nie ma żadnych oporów. Żarty największego kalibru

Artur Szpilka i Denis Załęcki w klatce spotkali się we wrześniu ubiegłego roku. Podczas gali High League 4 ich pojedynek był wyczekiwanym hitem, ale stał się swego rodzaju rozczarowaniem, bo spektakl potrwał zaledwie kilkadziesiąt sekund i zakończył się kontuzją Załęckiego. Mimo wszystko nastroje i atmosfera między panami nie była i nie jest najlepsza. Obaj zawodnicy nadal potrafią od czasu do czasu wspomnieć o sobie nawzajem w wywiadach i nie są to miłe słowa.

Szpilka kpi z Załęckiego. Nie miał litości

Kolejną okazją do korespondencyjnej wymiany zdań była walka "Bad Boy'a" z Danielem Omielańczukiem podczas Clout MMA 2. Pojedynek wywoływał spore emocje, ale zakończył się w niespodziewany sposób, bo Załęcki postanowił uciec z klatki. Ponadto podczas pojedynku, który miał specjalne zasady, bardzo często unikał ciosów Omielańczuka i uciekał przed rywalem.

Szpilka nie pozostawił tego bez komentarza i ma okazje, aby wyśmiać byłego rywala. Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele przeróbek z Załęckim w roli głównej. Zawodnik KSW wykorzystywał treści, które pojawiały się w internecie, aby wbić szpilkę "Bad Boy'owi". Widać, że Szpilce mogło sprawić to sporą satysfakcję.