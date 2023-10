Denis Załęcki zdemolowany przez Kamilę Wybrańczyk! Nie zamierzała siedzieć cicho po jego walce z Danielem Omielańczukiem

Tak wygląda ciało 44-letniego Marcina Najmana przed walką z Lizakiem. Mowa o formie życia, co za zdjęcie!

Podczas walki wieczoru CLOUT MMA 2 Daniel Omielańczuk oraz Denis Załęcki wreszcie mieli okazję do tego, aby wyjaśnić sobie wiele kwestii za pomocą pięści w oktagonie. Zasady walki jasno mówiły, że rozpoczyna się ona w boksie, jednak po dwóch faulach ze strony "Bad Boya", formuła miała zostać zmieniona na MMA. Tak stało się w trzeciej rundzie, jednak MMA w wykonaniu Omielańczuka i Załęckiego nie było, bo drugi z zawodników opuścił klatkę i już do niej nie wrócił. To oczywiście spotkało się z buczeniem i gwizdami kibiców w kierunku Załęckiego, a komentarze w sieci jeszcze bardziej podgrzały atmosferę. Głos zabrała również Kamila Wybrańczyk.

"Kamiszka" podobnie jak jej partner Artur Szpilka nie kryje swojej niechęci do Denisa Załęckiego i po zakończeniu pojedynku Omielańczuk - Bad Boy postanowiła napisać na Instagram Stories, co sądzi o jego zachowaniu oraz jak jej zdaniem powinni zachować się włodarze federacji. Zdaniem Wybrańczyk, Załęcki nie powinien otrzymać swojego wynagrodzenia za to, że wycofał się z walki pomimo zaakceptowanych przez siebie zasad.

- Denis "nigdy nie uciekam" Załęcki Droga federacjo i włodarze, za niewypełnienie kontraktu powinna wypłata tego 🤡 iść dla Daniela, pieniążki przydadzą się mu bardziej, on wypełnił warunki kontraktu. Za ucieczkę z oktagonu nie powinien dostać wypłaty... - napisał Kamila Wybrańczyk po tym, jak Załęcki opuścił oktagon i nie dokończył pojedynku z Omielańczukiem.

