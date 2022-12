i Autor: Instagram/ artur_szpilka Artur Szpilka, Kamila Wybrańczyk

to nie umknęło fanom

Artur Szpilka otrzymał niespodziewany cios! Pokazał zdjęcie z tropikalnych wakacji i fani od razu to zauważyli. Chodzi o wygląd gwiazdy KSW

Waldemar Kowalski 14:25

Jeszcze jakiś czas temu Artur Szpilka przygotowywał się do swojej kolejnej walki na KSW, jednak kontuzja wykluczyła go z pojedynku z Arkadiuszem Wrzoskiem. Teraz "Szpila" dochodzi do siebie i jak się okazuje, wybrał fenomenalne miejsce na odpoczynek. W samym środku zimy udał się na rajskie wakacje, chwaląc się w sieci tropikalnym latem i świetnymi widokami. Jeden szczegół przykuł jednak uwagę internautów.