Artur Szpilka pokazał swój zegarek! Droższy nawet od tego, który ma Wojewódzki, cena może wprawić w zawroty głowy!

Artur Szpilka ma przed sobą bardzo duże sportowe wyzwanie! Już 11 maja były pięściarz zmierzy się na gali KSW 94, gdzie walczyć będzie z Arkadiuszem Wrzoskiem. Zanim do starcia dojdzie, sportowiec weźmie udział w show Kuby Wojewódzkiego, co zostało zapowiedziane na mediach społecznościowych prowadzącego programu. Przy okazji publikacji zdjęcia ze Szpilką, Wojewódzkim i Katarzyną Bondą, na jaw wyszło, jakim zegarkiem może pochwalić się Szpilka i trzeba przyznać, że mówimy o prawdziwym cacku, droższym nawet od tego, które posiada Wojewódzki. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Artur Szpilka pokazuje zegarek. Cacko za grube tysiące!

Okazuje się, że Artur Szpilka jest właścicielem czasomierza Audemars Piguet Royal Oak Offshore Arnold's All-Stars. Jest to zegarek wyłącznie w limitowanej wersji, a na rynku istnieje zaledwie 350 okazów. Tarcza zegarka wykonana jest z 18-karatowego różowego złota, a same wymiary wynoszą 48 x 14,16 mm. Pasek zegarka został ze skóry krokodyla. Aby móc mieć taki zegarek jak Szpilka, trzeba wydać prawdziwą fortunę. Mówimy tu o cenach wahających się między 230 do 300 tysięcy złotych.

Okazuje się, że tańszy zegarek posiada Kuba Wojewódzki. Do zdjęcia ze Szpilką, dziennikarz ubrał czasomierz Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar. Wykonany jest on z różowego, 18-karatowego złota, a ramka zegarka wysadzana jest 60 diamentami. Cena urządzenia jest nieco tańsza, niż ta należąca do Szpilki. Mówimy o kwocie około 191 tysięcy złotych.

