Artur Szpilka świętuje urodziny! Takiego zdjęcia z dzieciństwa Szpili jeszcze nie widzieliście

Już 11 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie Szpilka na gali KSW 94 zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Dla "Szpili" będzie to bez wątpienia najtrudniejsza walka w dotychczasowej karierze w MMA. Bukmacherzy oraz zdecydowana większość ekspertów stawiają na wygraną Wrzoska, ale były pięściarz opiniami innych się nie przejmuje i na treningach wylewa hektolitry potu, by za niespełna miesiąc zapisać kolejne zwycięstwo na swoim koncie.

Artur Szpilka świętuje 35. urodziny

Szpilka zafundował sobie wycisk także w urodziny. W relacji na Instagramie wstawił krótkie wideo, na którym zaznaczył, że ma za sobą właśnie zdecydowanie najtrudniejszy trening z całego tygodnia. Wszystko po to, by 11 maja zagrać na nosie wspomnianym bukmacherom i ekspertom.

Artur Szpilka w dzieciństwie

Przy okazji urodzin Szpilka w mediach społecznościowych pochwalił się także zdjęciem z dzieciństwa. My jednak dotarliśmy do innej fotki z tego okresu. I trzeba przyznać, że choć minęło wiele lat, to "Szpila" za wiele się nie zmienił...

Artur Szpilka w dzieciństwie