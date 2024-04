Artur Szpilka szczerze o Bogu. Przeżył coś nieprawdopodobnego, aż wybiegł z kościoła!

Kibice będą zachwyceni po tych informacjach od Marcina Najmana! Zawodnik Clout MMA nie ma co do tego wątpliwości, wielka zapowiedź

Stanowcza reakcja FAME MMA na konflikt Boxdela i Wojtka Goli! Baron mocno uderzył we wspólnika

Krzysztof Radzikowski nagle wypalił o Arturze Szpilce! Powiedział to publicznie, postanowił wszystko ujawnić

ujawnił to

Artur Szpilka postanowił powiedzieć o swoich poglądach religijnych. Były bokser, który związany jest obecnie ze sceną MMA, postanowił udzielić bardzo szczerej wypowiedzi na temat swoich poglądów religijnych. W rozmowie z "Interią", sportowiec powiedział wprost o tym, jak wygląda jego życie religijne. Okazuje się, że ma za sobą naprawdę spirytualistyczne doświadczenie, które sprawiło, że musiał wybiec z kościoła! Co za historia!

Artur Szpilka wyznał prawdę o Bogu. Ma za sobą niesamowite doświadczenie

Jak powiedział Szpilka w rozmowie z "Interią", od kilku lat jest osobą bardzo wierzącą i dzięki wierze zdobył przyjaciela w postaci trenera, Tomasza Miękiny "Kostki", z którym przeżył bardzo mocne religijne doświadczenie.

- - Jesteśmy jak bracia. Mówię, że to pan Bóg znów nakierował na siebie nasze drogi życia (...) Człowiek musi się na czymś sparzyć, musi się nauczyć na błędach... Wspomniałem już Boga, naprawdę wierzę, że nad nami czuwa. Teraz "Kostuś" poszedł do spowiedzi absolutnej, czyli wyznał grzechy z całego swojego życia. Ja byłem na takiej spowiedzi rok temu. To też inicjatywa naszego wspólnego trenera, Jarosława Rogali. W trójkę jesteśmy teraz wyspowiadani ze wszystkiego i jest nam bardzo fajnie - opowiada Szpilka.