Artur Szpilka szczerze o piciu alkoholu. Wybrańczyk odegrała ważną rolę, "ustaliliśmy ze starą"

Artur Szpilka postanowil odpowiedzieć na pytania fanów. Pięściarz w trakcie trwania sesji "Q&A" dostał wiele ciekawych zagadnień od swoich miłośników, a kilka kwestii odnosiło się do używek, w tym narkotyków i alkoholu. Szpilka odpowiedział niezwykle szczerze, jego poglądy wyszły na światło dzienne.

Artur Szpilka szczerze o alkoholu. "Ustaliliśmy ze starą"

Okazuje się, że Artur Szpilka zupełnie nie jest zaaferowany używkami. Jak sam przyznał, jeśli chodzi o alkohol, to wraz ze swoją ukochaną, Kamilą Wybrańczyk, ustalili sobie, że spożywać napoje wysokoprocentowe będą wyłącznie w trakcie wyjazdów. W innym wypadku, Szpilka czuje się dość źle, gdy wypije.

- Ustaliliśmy ze starą, że tylko na wakacjach sobie drinkujemy. Jeśli chodzi o mnie, w ogóle mnie nie ciągnie do alko. A jak już piję, to strasznie cierpię później. To znak od organizmu, że to trucizna - powiedział Artur Szpilka.

Jak przyznał sportowiec, od lat jest także "czysty" pod kątem narkotyków i stanowi to dla niego powód do dumy.

- Od czterech lat nie biorę nic!!! Żadnych narko i jestem z tego bardzo dumny - powiedział Artur Szpilka.

