Wielu osobom może wydawać się, że życie gwiazd jest usłane różami, a popularność i ogromne pieniądze, które im towarzyszą wypełniają całe życie celebrytów, artystów i raperów. Jakub "Kubańczyk" Flas udowodnił teraz jednak, że nawet największe gwiazdy mogą borykać się z ogromnymi problemami. Były mistrz federacji FAME MMA, który postanowił zwakować swój pas, w ostatnich miesiącach był nieco mniej aktywny, od czasu do czasu publikując jedynie pojedyncze posty i relacje w mediach społecznościowych. Teraz postanowił wyjaśnić fanom, co się z nim działo i że sytuacja nie wygląda zbyt dobrze.

Traumatyczne wyznanie Kubańczyka! Były mistrz FAME MMA przyznał przed sobą, że ma ogromny problem z nałogiem!

Okazuje się, że w ostatnim czasie Kubańczyka pochłonęła marihuana, co doprowadziło do ogromnych zmian w jego życiu, a także pogorszyło zdrowie. - (...) Usłyszałem, że więcej szans nie dostanę i pierwsze co muszę zrobić to zerwać z nałogiem jakim od wielu lat jest u mnie ganja. Próbowałem wiele razy ale detoks trwał 2/3 dni. - napisał w obszernym poście na Instagramie Flas.

Aż serce boli po traumatycznym wyznaniu Kubańczyka! Były mistrz FAME MMA ma ogromne problemy przez nałóg

- Tym razem Kubańczyk zaszedł o wiele dalej, jednak odczuwa bolesne skutki odejścia od nałogu. Dzisiaj mija tydzień od kiedy nie pale, walka jest ogromna nie tylko psychicznie ale również fizycznie. Efekty odstawienia niestety narastają z każdym dniem. Dreszcze, zimne poty, gorączka, osłabienie organizmu do takiego stopnia ze ciężko ruszyć ręką a oliwy do ognia dodała mocna grypa (chyba teraz jakiś wirus panuje). Nie wspominam już o problemach z ciśnieniem, które normuje w ostatnich dniach tabletkami. Wiem, że jeśli chce być szczęśliwy i żyć muszę się zmienić. - dodał raper i były mistrz FAME MMA zapowiadając jednocześnie preorder swojego nowego albumu, w którym skupia się na jego ostatnich wydarzeniach życiowych.