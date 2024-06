Aż się przeżegnaliśmy widząc, jak Marcin Najman wyglądał z włosami. Ledwo go rozpoznaliśmy. Ogromna przemiana

powiedział to wprost

Marcin Najman przyzwyczaił już swoich fanów do tego, że jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, m.in. komentując w sieci wydarzenia ze świata sportu i nie tylko, informując co dzieje się obecnie w jego życiu i karierze, a także dzieląc się chociażby zdjęciami ze swojego prywatnego archiwum, które pokazują częstochowianina przed laty. Tak było również i 1 czerwca, kiedy to w Dniu Dziecka "El Testosteron" odkopał swoje stare zdjęcie sprzed lat i postanowił pokazać internautom, jak wiele zmieniło się w jego wyglądzie na przestrzeni ostatniego ćwierć wieku. Okazuje się, że różnica jest wręcz diametralna, a jeszcze 25 lat temu Marcin Najman mógł pochwalić się nie tylko mniejszą wagą, ale również włosami.

- 25 lat i 25 kg różnicy - napisał krótko na Instagramie Marcin Najman zestawiając dwa swoje zdjęcia - jedno z czasów, kiedy miał 20 lat i jedno z teraźniejszości. Już na pierwszy rzut oka rzucają się krótkie, czarne włosy częstochowskiego pięściarza oraz lekki zarost, jakie ćwierć wieku temu nosił Najman. Post w mediach społecznościowych od razu przykuł uwagę internautów, którzy zaczęli pisać do "El Testosterona".

- Po lewej to nowsze zdjęcie? Bo po prawej wygląda Pan jak młody bóg - skomentował zdjęcie Najmana jeden z internautów. Częstochowianin w marcu skończył 45 lat i jak sam zdradził w jednym z niedawnych postów w sieci, jeszcze nie planuje kończyć swojej sportowej kariery, szukając kolejnej okazji do powrotu do klatki.