Bandycki atak przed FAME 21! Paweł Tyburski wjechał w Don Kasjo jak walec. Przekroczył granice

Szef KSW wymownie do Artura Szpilki po porażce z Wrzoskiem! Miał do powiedzenia tylko jedno, krótki komentarz

Marcin Gortat widział sromotną klęskę Szpilki. Ma do niego tylko jedną radę, zwrócił się bezpośrednio do boksera!

Michalczewski zadzwonił do Szpilki po ekspresowej porażce z Wrzoskiem! Zdradził, co mu powiedział

Don Kasjo i Paweł Tyburski od dłuższego czasu darzą się niechęcią i nie zmieniła tego ich ostatnia walka, do której doszło w październiku zeszłego roku na PRIME 6. "Tybori" nie dał wtedy szans rywalowi w małych rękawicach, jednak ten nie do końca akceptuje tamtą porażkę. Na konferencji przed FAME 21 wielcy rywale mogli spotkać się twarzą w twarz i to między nimi zrobiło się gorąco, choć wcale nie walczą ze sobą. Kasjusz w co-main evencie sobotniej gali ma zmierzyć się z Alanem Kwiecińskim, a Tyburski chwilę wcześniej ma zawalczyć z Michałem Pasternakiem. To nie powstrzymało ich jednak od słownych konfrontacji podczas konferencji, które doprowadziły do bandyckiego ataku na Don Kasjo.

Ciarki przechodzą na widok, przed czym znalazł się Arkadiusz Tańcula! Oczy wychodzą z orbit, prawdziwe monstrum

Sonda Kto wygra walkę Tomasz Adamek - Bandura na FAME 21? Tomasz Adamek Bandura Trudno powiedzieć

Paweł Tyburski brutalnie zaatakował Don Kasjo przed FAME 21

Tyburski w pewnym momencie nie wytrzymał ciśnienia i z ogromnym impetem ruszył na siedzącego przy stole Kasjusza. Siła ataku była tak duża, że ochrona nie zdążyła go powstrzymać. Freak-fighter najpierw zdzielił Don Kasjo "z buta", a następnie poprawił dwa razy pięściami. Dopiero wtedy ochroniarze zdołali go odciągnąć, a Kasjusz podniósł się z ziemi z rozciętą głową. Ten atak wstrząsnął wszystkimi na konferencji i postawił pod znakiem zapytania dwie walki FAME 21. Kasjo udał się na kontrolę do medyków, z kolei Tyburski poniesie najprawdopodobniej poważne konsekwencje swojego ataku.

Denis Załęcki wytoczył ostre działa na Artura Szpilkę. Leciało przekleństwo za przekleństwem! „Co ty sobą reprezentujesz?”

🚨🚨Ogromna awantura podczas konferencji FAME.Paweł Tyburski po jednym z tekstów Kasjusza w jego kierunku nie wytrzymał i wpadł w Życińskiego uszkadzając mu głowę. Czekamy na informację czy walka Kasjusza z Alanem Kwiecińskim nie jest zagrożona.#famemma #fame21 pic.twitter.com/c8RxoDLsuj— FAST INFO (@Fastinfoo) May 13, 2024

Tyburski wyrzucony z FAME?

Już w trakcie konferencji atmosfera po ataku Tyburskiego była gęsta. Jeden z włodarzy FAME - Boxdel - zapowiadał, że będzie wnioskował o natychmiastowe wyrzucenie freak-fightera z federacji. - Najprawdopodobniej walka Tyburski vs Pasternak się nie odbędzie - potwierdził później Boxdel w rozmowie z "Super Expressem". W najbliższych dniach okaże się, czy rozcięta głowa pozwoli Kasjuszowi wyjść do planowanej walki z Alanem.