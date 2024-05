Denis Załęcki wytoczył ostre działa na Artura Szpilkę. Leciało przekleństwo za przekleństwem! „Co ty sobą reprezentujesz?”

To była pierwsza rzecz, którą Artur Szpilka zrobił w niedzielę po porażce na KSW. Wiemy, na co się zdecydował! Poruszające

Artur Szpilka doznał klęski na gali KSW 94 w trójmiejskiej Ergo Arenie. Po zaledwie czternastu sekundach przegrał pojedynek z Arkadiuszem Wrzoskiem. Starcie miało odbyć się już wiele miesięcy temu, ale z powodu kontuzji i konieczności operacji „Szpili” trzeba było je przełożyć. Z tą walką wiązano ogromne oczekiwania. Ostatecznie jednak starcie zakończyło się kilka chwil po rozpoczęciu i było to dużym rozczarowaniem.

Nie tylko fani byli rozczarowani tak szybkim rozstrzygnięciem pojedynku. Ostro w sprawie pojedynku Artura Szpilki wypowiedział się jego medialny oponent, Denis „Bad Boy” Załęcki.

„Szpila” mierzył się z nim na gali High League. Starcie zakończyło się z powodu kontuzji kolana Załęckiego. Uszczypliwości nie brakowało, a „Bad Boy” wbił kolejną szpilkę w Szpilkę po jego porażce z Wrzoskiem.

- Jak tam Szpilka? Jak się czujemy? Nie jest ci, k***a, wstyd, jaki przynosisz wszystkim dookoła? Tak się lamusie je***y ze mnie śmiałeś, a co ty, k***a, pokazałeś? Padasz po pchnięciu? Nie podnosisz się, dostajesz w pysk i już zamykasz oczy. Co ty, k***a, sobą reprezentujesz? Dawaj mi ruro je***a rewanż i cię, k***a, dojadę. Będę przygotowany, teraz mam walkę z Amadeuszem Ferrarim. (…) Szykuj się na koniec roku i jak masz jaja to cię dojadę, parówo je***a – nagrał na Instagramie Załęcki.

Kiedy kolejna walka Denisa „Bad Boya” Załęckiego?

Denis „Bad Boy” Załęcki ma wielu medialnych oponentów. Z jednym z nich zmierzy się już 8 czerwca w katowickim Spodku. Załęcki wejdzie do klatki z Amadeuszem Ferrarim na CLOUTMMA 5. „Bad Boy” zmierzy się z nim w formule MMA na dystansie 3x3 minuty.

