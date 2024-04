i Autor: Instagram/boxdel/Wojtek Gola Boxdel, Wojciech Gola

Robi się gorąco

Boxdel brutalnie uderza w Wojciecha Golę. Publiczne pranie brudów. Pojawiły się okrutne zarzuty

Tomasz Piechna 11:33

Wydawało się, że wielkie afery w świecie freak-fightów to niczym chleb powszedni i fani influencerów przyzwyczaili się do wszelkich dyskusji i ostrych wymian zdań. Jednak to, co dzieje się w ostatnim czasie w Internecie, przerasta najśmielsze oczekiwania. Z ostrą ofensywą ruszył Michał "Boxdel" Baron, który uderza w wiele osób. Ostro wypowiedział się również do Wojciecha Goli.