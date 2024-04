Boxdel niemiłosiernie odpalił się na Sylwestra Wardęgę! Ujawnił nieznane dotąd fakty, padły mocne słowa

Przy okazji wybuchu afery "Pandora Gate", pomiędzy Michałem "Boxdelem" Baronem i Sylwesterem Wardęgą działo się naprawdę wiele, a obaj przy okazji kolejnych filmów i transmisji live ujawniali kolejne informacje na drugą stronę. Kiedy wydawać by się mogło, że relacje jednego z włodarzy FAME MMA i "Przywódcy Watahy" wracają na właściwe tory, nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi, a Boxdel i Wardęga zaczęli mówić o sobie zdecydowanie ostrzej. Pierwszego kwietnia na kanale Michała Barona pojawił się film pt. "Obrzydliwe Sekrety Branży: POLITYK WARDĘGA", w którym postanowił on bez ogródek mówić o Sylwestrze Wardędze.

- Zamknij już mordę Wardęga, bo mnie wku****sz nie... Przed Padorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę wikingów i wołałeś do mnie "Olbrzym idzie... Olbrzym już po Ciebie idzie..." Wyglądałeś jak psychol. Wiedziałeś już, że będziesz na mnie nagrywał film i bawiłeś się tym. Rozp********łeś mi głowę. - relacjonował Baron przedstawiając swoją wersję wydarzeń tego, co działo się przed kilkoma miesiącami.

Jeden z włodarzy FAME MMA ujawnił w swoim najnowszym materiale, że Sylwestrem Wardęga rzekomo chciał również spróbować swoich sił w polityce i zwrócił się bezpośrednio do "Przywódcy Watahy", aby ten poinformował swoich fanów o tym, z jakim nosił się zamiarem. Baron odniósł się także do plotek o tym, że chciał zastraszyć Mikołaja "Konopskyy'ego" Tylko w czasie "Pandora Gate" argumentując jedynie, że trudno jego zdaniem nie mieć brudnych myśli, kiedy zawalił mu się cały świat. Dodatkowo próbował on zrzucić winę na Wardęgę mówiąc, że nie mógł się podnieść po kolejnych ciosach, ponieważ YouTuber na swoich live'ach jeszcze go dobijał, co potęgowało u niego czarne myśli. - Dajcie mi już spokój ku**a. Wszyscy jesteście tak naprawdę do zaorania. Całe to towarzystwo jest zakłamane. Jesteście pierd****ęci. Wypi******jcie ode mnie... - dodał na koniec w silnych emocjach Boxdel.