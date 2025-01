i Autor: YouTube/ boxdel screen, SE Michał "Boxdel" Baron, Patryk "Wielkim Bu" Masiak

Boxdel tłumaczy się z pomysłu na ustawioną walkę z Wielkim Bu! "Nikt by nie uwierzył...". Ujawnił całą prawdę

Przed długie miesiące internauci mogli jedynie spekulować, o co dokładnie może chodzić z tajemnicą wokół Boxdela i Wielkiego Bu, o której wielokrotnie wspominał Sylwester Wadęga. Ostatecznie ujawniono, że Michał Baron miał ustawić swoją walkę z Patrykiem Masiakiem, co mogłoby zaszkodzić interesom federacji FAME. Teraz Boxdel postanowił sam odnieść się do tych doniesień i wyjaśnić, że - według niego - i tak nie miał zamiaru korzystać z takiej możliwości.