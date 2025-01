Przerażające, co dzieje się z ciałem Michała Materli! Ten widok szokuje. Zdjęcia odbiły się szerokim echem

Przerażające, co stało się z ciałem Michała Materli. Zdjęcia odbiły się szerokim echem

Ostatnie dwie walki Michała Materli, niestety dla niego, kończyły się porażkami. Najpierw musiał on uznać wyższość Pawła Pawlaka w pojedynku o pas mistrzowski kategorii średniej, a później zderzył się z okropną siłą Piotra Kuberskiego. Fani szczecińskiego zawodnika nadal liczą na to, że w najbliższej przyszłości przyjdzie im znów zobaczyć swojego ulubieńca w klatce KSW i wszystko wskazuje na to, że faktycznie dojdzie do tego już niebawem, ale po raz ostatni dla federacji. - Rozmawiamy z jego menedżerem o walce pożegnalnej – przyznał wprost Wojsław Rysiewski w rozmowie z Arturem Mazurem na kanale „Klatka po klatce”.

W czasie, kiedy KSW i menadżer „Cipao” negocjują warunki kolejnego pojedynku, on sam nie traci czasu i spędza kolejne godziny na treningach, aby jak najlepiej zaprezentować się w swoim ostatnim pojedynku dla polskiej organizacji. To, co zwróciło uwagę internautów, to jednak nie tylko muskulatura i obecna forma szczecinianina, ale przede wszystkim to, co dzieje się obecnie z lewą nogą Materli. Na fotografiach, które pojawiły się w mediach społecznościowych doskonale widać kończynę zawodnika KSW, a co za tym idzie również olbrzymią bliznę znajdującą się na wysokości piszczela i łydki.

- Prawdopodobnie jest to efekt operacji po walce z @KuberskiPiotr - spekuluje jeden z internautów, który opublikował wpis w serwisie "X" i zwrócił uwagę na nogę Materli.

Michał Materla i jego noga. 😬😬😬 pic.twitter.com/kMDHWnxs60— Michael (@Michael96PL) January 17, 2025

Zdjęcia natychmiast przykuły uwagę innych użytkowników serwisu, którzy do tej pory nie mieli okazji przyjrzeć się kończynie legendarnego zawodnika KSW. W przybliżeniu wygląda to na ogromny ubytek w nodze Materli.

Tuż po walce z Kuberskim szczecinianin informował, że jego stan zdrowia jest o wiele poważniejszy, niż mogłoby się wydawać, co może potwierdzać teorię o skutkach pojedynku z "Qbearem". - Potrzebowałem chwilę czasu dla siebie bo zdrowotnie ta walka potoczyła się wyjątkowo niekorzystnie dla mnie i niewiadomo jaki będzie tego finał - pisał po starciu Materla.

