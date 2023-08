Boxdel w końcu to z siebie wyrzucił. Przejmujące słowa szefa FAME MMA. Jego wpis mocno bije po oczach

Przyszłość Tomasza Hajty się wyjaśniła. Doszło do przełomu. Wiadomo, co dalej po jego walce

Otyłość i zbędne kilogramy to obecnie problem wielu ludzi na świecie. Dostępność fast foodów, siedzący tryb życia i brak czasu na ćwiczenia sprawia, że nadwaga stała się chorobą cywilizacyjną. Na szczęście coraz więcej osób głośno mówi o potrzebnie zrzucenia zbędnych kilogramów i zmianie stylu życia. To, jak niebezpieczną chorobą potrafi być otyłość doskonale wie Boxdel.

Boxdel z ważnym apelem. Bardzo mocne słowa szefa FAME MMA

Szef FAME MMA kilkanaście miesięcy temu wyglądał zupełnie inaczej. W pewnym momencie postanowił wziąć się jednak za siebie i fani mogą obserwować, jak wielką metamorfozę przechodzi Boxdel. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zrzucił wiele kilogramów. A teraz ma apel do wielu młodych ludzi, którzy zmagają się z problemem otyłości.

Gigantyczna awantura przed FAME MMA 19. Szeliga i Wrzosek prawie się pobili. Padły słowa o "pompowaniu" żonu trenera

- Jestem po kolejnych badaniach – wszystko w idealnych parametrach. Badajcie się Kochani i dbajcie o siebie. Nie jestem jeszcze stary i nie chce bumić, ale najfajniejsze lata mojego życia 23-27 bylem 140 kilowym ogrem, który ledwo dyszał, jak wchodził na 2 piętro - napisał Boxdel na Twitterze. - Wiem, jak dużo mi daje codzienna rutyna i wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na to, bo nie każdy ma elastyczne godziny pracy jak ja, ale starajcie się pracować nad sobą jak tylko macie możliwość. Nawet po to by wejść do sklepu i bez przymierzania ciuchów wziąć sobie koszulkę, w której wiecie, że będziecie wyglądać okej. Pozdro Mordki! - dodał szef FAME MMA.

Jestem po kolejnych badaniach - wszystko w idealnych parametrach. Badajcie się Kochani i dbajcie o siebie. Nie jestem jeszcze stary i nie chce bumić, ale najfajniejsze lata mojego zycia 23-27 bylem 140 kilowym ogrem ktory ledwo dyszał jak wchodzil na 2 pietro. Dzis robie 10km i… pic.twitter.com/s8boJy7vWC— Boxdel (@boxdel_) August 11, 2023

