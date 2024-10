i Autor: Zrzut ekranu z transmisji Brutalny nokaut na gali Strike King

Brutalny nokaut na gali Strike King. Leżał już na deskach i nagle wystrzelił jak z armaty [WIDEO]

Gala Strike King 3: Różal vs Wach przeszła już do historii. Najważniejszy pojedynek wieczoru zakończył się remisem, ale ogromnych emocji dostarczyły także inne starcia. Wojciech Wierzbicki dał niesamowite show z Dorianem Padronem, Wrócił z dalekiej podróży, gdy był na deskach i znokautował swojego rywala. To był nokaut wieczoru!