Były zawodnik FAME zatrzymany i deportowany! Władze podjęły błyskawiczną decyzję

Były zawodnik FAME MMA spotkał się z dużymi nieprzyjemnościami

Piotr Pająk w przeszłości brał udział w dwóch galach FAME MMA. Na gali FAME 8 zmierzył się się w formule K-1 z Alanem „Alanikiem” Kwiecińskim, z którym przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Na gali FAME 10 doszło do rewanżu między tymi zawodnikami – youtuber prowadzący kanał „Podróże Wojownika” wykorzystał fakt, że tym razem walka toczyła się w formule MMA i wygrał przez poddanie w 2. rundzie, zakładając Alanowi Kwiecińskiemu duszenie gilotynowe. Pająk w swojej działalności internetowej podjął się ciekawego wyzwania odwiedzenia wszystkich 197 krajów. W jednym z nich doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Marcin Wrzosek o dramatycznej kontuzji na FAME 24 | Andrzej Kostyra

Jak się okazało, influenser i były zawodnika FAME MMA podczas pobytu w Libii został zatrzymany i deportowany. O całej sprawie Pająk bardzo krótko poinformował w mediach społecznościowych. – Ale się od****ło. Zatrzymanie na 24h i deport – napisał tylko na profilu swojego kanału. Nieco więcej informacji na ten temat podała inna osobistość internetowa, Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak. Wg jego informacji Pająk został deportowany do... Tunezji. – Piotr Pająk (Podróże Wojownika) został zatrzymany w Libii z niewiadomych mu powodów, spędził noc w areszcie i został deportowany do Tunezji. Influ podróżnicy nie mają ostatnio dobrego czasu – czytamy we wpisie „Szalonego Reportera” na portalu X. Na więcej szczegółów trzeba będzie pewnie poczekać do kolejnych publikacji samego Piotra Pająka.