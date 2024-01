Ciarki nas przeszły od stóp do głów po ujrzeniu, co zrobił ze sobą Krzysztof Radzikowski! Szokujący widok dla zwykłego śmiertelnika

W sieci zawrzało po tym, co zrobił Jan Błachowicz. Pokazał to przed kamerami, fani niezwykle podzieleni

Kiedy Krzysztof Radzikowski startował jeszcze w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie, siłownia była dla niego niemalże całym światem i żeby osiągać dobre rezultaty, musiał on przekraczać kolejne granice podczas treningów. Odkąd Radzikowski stał się jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV oraz zdobył popularność w internecie, musi on dzielić czas pomiędzy rodzinę, siłownie i nagrywanie kolejnych materiałów dla telewizji i na kanał "Strong Ekipa" na YouTube. Nie oznacza to jednak, że odpuścił budowanie formy. Wręcz przeciwnie.

Krzysztof Radzikowski w swoim życiu znajduje czas na wszystkie obowiązki i nie inaczej jest z siłownią. W czasie, kiedy jego przyjaciel Dominik Abus dość sporo się zmienił w ostatnim czasie, były zawodnik FAME MMA dalej może pochwalić się fenomenalną wręcz formą. Tuż po nowym roku przyjaciele z kanału "Strong Ekipa" postanowił zmierzyć swoje bicepsy i wynik, jaki osiągnął Krzysztof Radzikowski u wielu może wywołać szok.

Podczas pomiaru prawej ręki Radzikowskiego okazało się, że ma on w bicepsie 51-52 cm. To jednak nie koniec, bo szybko były strongman przypomniał sobie, że w tej ręce ma on zerwany triceps. Przyjaciele więc przystąpili do pomiaru lewej ręki i okazało się, że wynik jest jeszcze większy. Pomiar wskazał 53 cm. Nie jest zaskoczeniem, że spośród przyjaciół to właśnie Krzysztof Radzikowski może pochwalić się największym wynikiem. Pomiar u Dominika Abusa wskazał 50 cm, a Konrada Karwata 44,5 cm.