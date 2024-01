Krzysztof Radzikowski bez ogródek o walce w CLOUT MMA! Gwiazdor Gogglebox TTV ma jeden, zaporowy warunek

To będzie petarda!

Od czasu, kiedy Krzysztof Radzikowski po raz ostatni zameldował się w klatce minęło naprawdę dużo czasu. Były strongman debiutował bowiem wtedy w oktagonie i zmierzył się z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem na FAME 12, w listopadzie 2021 roku. Później nie miał już okazji pojawić się w federacji FAME MMA, co skwitował po czasie bardzo dobitnie. Nadzieja na kolejną walkę Radzikowskiego wróciła jednak w serca fanów strongmana, kiedy na pojedynek wyzwał go "Rekordzista", który na gali CLOUT MMA 3: Santa CLOUT pokonał w boksie "Szuliego". Radzikowski ma jednak bardzo ważny warunek.

Z uwagi na fakt, że Wojciech Sobierajski stoczył w swoim życiu ponad 100 walk w boksie amatorskim, Krzysztof Radzikowski nie bierze w ogóle pod uwagę starcia z "Rekordzistą" w innej formule, niż MMA, co dobitnie przekazał w pierwszym vlogu na kanale "Strong Ekipa" w 2024 roku.

- Nie wiem, czy mogę o tym mówić... Padła już taka propozycja dużo wcześniej, ale ja jako były strongman, zawodnik sportów siłowych, nie będę owijał w bawełnę - no gdzie ja do niego w boksie?! - dopytywał retorycznie były siłacz. - Krzysztof chętnie przyjmie walkę w parterze - dopowiedział z uśmiechem na twarzy jego przyjaciel, Dominik Abus. Jak więc widać, starcie Radzikowski - Sobierajski jest możliwe, o ile "Rekordzista" zdecyduje się podjąć wyzwanie i wyjść do gwiazdora Gogglebox TTV w MMA.