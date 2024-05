Przerażające wyznanie Artura Szpilki po przegranej z Wrzoskiem. Był w bardzo złym stanie. Całkowicie się otworzył

Medialna otoczka wokół walki Artura Szpilki i Arkadiusza Wrzoska oraz mocno podgrzewana atmosfera sprawiły, że na co-main evencie KSW 94 wisiała ogromna presja. Niestety dla "Szpili" pojedynek skończył się już po 14 sekundach, kiedy to sędzia musiał przerwać pojedynek. O ile nagranie zza kulisów pokazują, że Szpilka z uśmiechem na twarzy rozmawiał z Mamedem Khalidovem, m.in. otrzymując od niego bardzo trudne pytanie, to w kolejnych dniach jego stan mocno się pogorszył. Podczas rozmowy z Łukaszem "Jurasem" Jurkowski "Szpila" wyznał, że jego Kamila Wybrańczyk musiała wyciągać go z domu na trening. Wyznanie pięściarza przyprawia o ciarki bowiem można wywnioskować, że znów miał on myśli samobójcze.

- Stara [Kamila - przyp. red.] mnie wyciągnęła moja na trening i powiem ci szczerze, że to było takim najlepszym lekarstwem na wszystko. Robisz coś całe życie, jest gorzej i ten trening… No kurcze mimo wszystko, wracasz do domu i jakoś inaczej się to ciało się czuje, te endorfiny się wydzielają i zmęczenie jest. Bo jak masz za dużo energii, nie ma gdzie jej spożytkować, to głupie pomysły przychodzą do głowy… Żeby było jasne – ciągle mimo tego, że skończyłem z pewnymi rzeczami, to cały czas jest taka świadomość, żeby jakby nie daj Boże coś, to nie wiadomo, jakby się to się skończyło… To jest ciągła walka. - wyznał "Szpila" w podcaście "Jurasówka" na YouTube otwierając się po przegranej i dając do zrozumienia, że w jego głowie pojawiały się czarne myśli.

To nie pierwsza sytuacja w życiu "Szpili", kiedy w jego głowie pojawiały się takie myśli. Pięściarz przeżywał trudne chwile m.in. po porażce z Łukaszem Różańskim, o czym opowiadał w wielu wywiadach.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia