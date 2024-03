CLOUT MMA 4 RELACJA NA ŻYWO CLOUT MMA 4 LIVE ONLINE gala CLOUT MMA 4 dzisiaj 9.03 NA ŻYWO w INTERNECIE CLOUT MMA 4 LIVE [WYNIK, KARTA WALK]]

Extra Fight: Lexy Chaplin – Marianna "Królowa" Schreiber (jeśli lekarze dopuszczą Lexy Chaplin do walki po starciu z Martą "Linkimaster" Linkiewicz)

Walka wieczoru: Lexy Chaplin – Marta „Linkimaster” Linkiewicz

Co-main event: Marcin Najman – Jacek Murański

Dawid „Crazy” Załęcki – Patryk „Wielki Bu” Masiak

Małgorzata „Margaret” Zwierzyńska – Marianna Schreiber

Michał „Z.B.U.K.U” Buczek – Paweł „Major SPZ” Majewski

Adrian Cios – Paweł „Prezes” Jóźwiak

Daniel Omielańczuk – Kamil Minda

Piotr „Bestia” Piechowiak – Sebiastian „Ztrolowany” Nowak

Piotr „Lizak” Lizakowski – Przemysław „Sequento” Sekulski

Wojciech „Rekordzista” Sobierajski – Rafał „Boro” Borkowski

Odśwież relację

Fani freak fightów czeka prawdziwa uczta w postaci czwartej odsłony federacji CLOUT MMA. W Atlas Arenie w Łodzi dojdzie do długo wyczekiwanych starć, jednym z nich, będzie na pewno pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim w formule "Dirty Street Boxing No Limit". Na konferencjach, jak i media treningu widać było wzajemną niechęć do siebie obu zawodników. Niestety nie tak miał wyglądać piątkowy dzień z CLOUT MMA. Goha Magical została przy wszystkich zatrzymana przez policję, co mocno zaskoczyło wszystkich związanych z federacją, jak i kibiców na trybunach. Zamiast Gohy do pojedynku z Marianną Schreiber ma wejść Lexy Chaplin, jeśli będzie zdolna do walki po starcu z Martą "Linkimaster" Linkiewicz.